Le réalisateur de "12 Years a Slave" recrute Viola Davis, l'actrice de "Murder", pour son prochain film

16:01

Connue des fans de la série " How Get Away With Murder " ("Murder"), Viola Davis sera bientôt à l'affiche d'un nouveau film.

Selon Deadline , Steve McQueen, le réalisateur de "12 Years a Slave", vient de la recruter pour son prochain film.

La comédienne donnera la réplique à Michelle Rodriguez, Daniel Kaluuya ou encore Cynthia Erivo.

Intitulé "Widows", ce long-métrage suivra quatre veuves de braqueurs, qui ont été tués lors d'une opération.

Le scénario a été écrit par Gillian Flynn, l'auteur du livre "Gone Girl" (adapté au cinéma en 2014).

Aucune date de sortie n'a pour l'heure été annoncée.

Viola Davis, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans "Fences", incarne Annalise Keating dans la série "How Get Away With Murder" .



.



HOW TO GET AWAY WITH MURDER Season 2 Trailer par morandini