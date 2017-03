Affaire Fillon: Une perquisition a été effectuée au domicile des époux Fillon - A Nîmes, il déclare: "Je ne céderai pas ! Je suis un combattant.""

02/03 20:15

19h43: François Fillon est à Nîmes ce soir:

"Vous avez devant vous un combattant.

Je suis là pour percuter tous les scénarios que certains voudraient écrire à votre place

On m'attaque depuis des semaines avec une violence sans commune mesure (...) mais je vous le dis : je n'ai pas l'intention de céder.

La machine à broyer, la machine à rumeurs, la machine à scoop a été mise en marche.

Il est hors de question que soit fauché le vote des électeurs de la droite et du centre.

Nous avons assisté à une très médiatique étreinte entre deux girouettes : # Macron et # Bayrou , les gondoliers de la politique.

Je rétablirai les peines plancher automatiques pour que la récidive soit lourdement sanctionnée

Il faut soutenir les forces de l'ordre dans leur travail au quotidien et pas seulement dans les cérémonies

Le culte musulman fera l'objet d'un contrôle administratif jusqu'à ce qu'il ce qu'il soit ancré dans la République.

Les étrangers présents sur le territoire doivent d'abord respect leurs devoirs avant de réclamer des droits.

Je préfère augmenter les petites retraites que verser des prestations sociales à ceux qui viennent d'arriver.

Je veux une école où le mérite et l'excellence soient valorisés

Je veux une école de la discipline et du respect.

Je veux que l'on protège les droits de l'enfant et non pas le droit à l'enfant.

Je veux que notre politique d'immigration soit fixée chaque année par des quotas stricts établis par le Parlement, en fonction de nos capacités d'accueil (...)

Ceux qui sont déboutés doivent être systématiquement expulsés.

Oui, je vais supprimer les 35h, oui je vais diminuer de 40 milliards les charges sur les entreprises.

Personne n'a été élu sans avoir été attaqué, injurié, de de Gaulle à Sarkozy. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort !

Aidez moi pour gagner ! Donnez moi votre force !"

18h32: Selon BFMTV, les proches de Sarkozy se réunissent mardi "pour réfléchir aux conditions du succès de leurs idées"

18h25: Valérie Boyer répond à François Hollande sur BFMTV et affirme qu'il ne s'agit"en aucun cas d'une manifestation qui met en cause la justice"

18h23: Selon le Parisien , u ne perquisition a été effectuée au domicile des époux Fillon aujourd'hui, dans le VIIe arrondissement parisien.

Elle "a eu lieu sur commission des trois juges d’instruction du pôle économique et financier désignés depuis 24 février pour enquêter sur les soupçons de « détournement de fonds publics », « abus de biens sociaux » et « trafic d’influence ».", peut - on lire;

18h11: François Hollande à François Fillon: "Il ne peut pas y avoir de manifestation" qui "mette en cause" la justice

17h21: Gilles Boyer annonce sur Twitter qui 'il a démissionné de son porte de trésorier "J'ai présenté aujourd'hui ma démission du poste de trésorier de la campagne présidentielle de François Fillon."

16h53: Selon Le Parisien , dans les prochains jours, des maires vont lancer un appel pour inviter François Fillon à retirer "immédiatement" sa candidature à la présidentielle.

Cet appel est piloté par le maire LR de Mulhouse, Jean Rottner.

Nos confrères précisent qu'à l'heure actuelle, il "a été paraphé par une douzaine de maires, qui reprochent notamment au candidat de la droite d'être revenu sur sa promesse de se retirer en cas de mise en examen".

Le texte ne mentionne pas, pour l'heure, Alain Juppé comme possible candidat de recours.



16h46: François Fillon réagit aux nouvelles défections:

"La base tient !". Et d'ajouter: "Je m'appuie sur les Français, c'est les Français qui se prononceront"

16h32: Les juppéistes Benoist Apparu, Edouard Philippe et Christophe Béchu se retirent de la campagne de François Fillon

Voici leur communiqué

13h31: Selon un dernier pointage, plus de 30 personnes ont quitté l'équipe de François Fillon depuis hier après-midi, comme le rapporte Libération .

Il s'agit de proche de Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Alain Juppé ou encore de Nicolas Sarkozy.

12h52: Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, proche de François Fillon, a affirmé jeudi qu’il n’y avait «pas de plan B», «pas d’alternative» à la candidature de François Fillon à la présidentielle, réfutant qu’il soit «dans une sorte de fanatisme de candidature».

«Il n’y a pas de plan B. S’il y avait eu un plan B, il y a déjà un mois qu’il aurait été défini, ce plan B», a déclaré M. Retailleau sur RTL. «Il n’y a pas de plan B parce que la famille politique se déchirerait.

Et s’il y a eu précisément des primaires, c’est pour trancher cette légitimité».

«Lui est légitime», a-t-il affirmé, expliquant que «son devoir c’est d’aller de l’avant, c’est de porter des valeurs qui sont des valeurs très françaises , d’attachement à la famille, d’attachement aussi à la France, à la patrie.

Et il considère que comme il n’y a pas d’alternative, c’est à lui de le faire».

12h21 : Une association affirme jeudi que l’affaire Fillon justifie la reconnaissance du vote blanc, dans l’hypothèse où le candidat de la droite retire sa candidature présidentielle.

«Et si François Fillon retirait sa candidature et que le parti Les Républicains se retrouvait sans candidat, que pourraient faire les Français qui aujourd’hui encore accordent leur soutien au vainqueur de la primaire de la droite et du centre?», demande dans un communiqué l’Association pour la reconnaissance du vote blanc.

«Il leur resterait l’abstention ou... le vote blanc, si celui-ci était un suffrage exprimé», poursuit-elle.

11h11: Deux directeurs adjoints de la campagne de François Fillon ont décidé de démissionner.

Il s'agit de Vincent Le Roux et Sébastien Lecornu.

Le premier, qui a pris sa décision dès hier matin, lance à "l’Obs", "il y a des limites aux bornes".

Il a également expliqué ne plus être "en capacité d’apporter son plein engagement" dans la campagne.

Et d'ajouter qu'il ne se voyait pas "préparer des manifs contre la Justice".

Quant à Sébastien Lecornu, il a expliqué ne "plus être à ma même" de remplir ses fonctions.

Et de préciser qu'il souhaitait se "consacrer pleinement" à son département de l'Eure et sa ville de Vernon.



