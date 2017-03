Selon un sondage, Jean-Luc Reichmann, Matt Pokora et Omar Sy inspirent l'optimisme aux Français!

11:41

Un sondage réalisé dans le cadre du Printemps de l'Optimisme, Incubateur d'énergies positives (les 17 et 18 mars à Paris), auprès d'un panel de plus de 1000 personnes, un sondage publié aujourd'hui révèle les personnalités positives qui incarnent l'optimisme auprès des Français.

Et en tête de cette étude, on retrouve Omar Sy, Jean-Luc Reichmann , Teddy Riner et Matt Pokora .

Omar Sy s'impose en effet dans la catégorie des acteurs de cinéma à partir de rôles phares marqués par la bienveillance, avec 46% des voix.

Du côté des sportifs, c'est Teddy Riner qui séduit largement avec 36% des votes, représentant un symbole de la réussite olympique dans la durée.

Dans les catégories animateurs et chanteurs, les scores sont plus serrés.

Jean-Luc Reichmann arrive toutefois en tête avec 29% des votes, incarnant ainsi l'animateur qui incarne le mieux l'optimisme. Pour le public, il représente la simplicité et la bonne humeur .

L'animateur de TF1 devance Nagui qui se voit attribuer les mêmes caractéristiques, et récolte 24% des voix.

Côté chanteurs, c'est Matt Pokora (27%) qui incarne le mieux l'optimisme, et devance Amir et Zaz (à égalité à 21%)



