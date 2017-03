La célèbre présentatrice Oprah Winfrey s'amuse d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle américaine

17:01

La présentatrice star de télévision Oprah Winfrey s'est amusée d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle américaine lors d'une interview.

"Je n'avais jamais envisagé que ce serait même une possibilité", a déclaré Oprah, l'une des personnalités les plus connues et aimées des Etats-Unis selon l'institut Gallup, lors d'une émission enregistrée le 12 décembre et diffusée mercredi sur la chaîne Bloomberg.

Puis l'intervieweur, le milliardaire David Rubenstein, soulignant que l'expérience politique n'était plus un critère, sous-entendu depuis l'élection de Donald Trump, Oprah a ajouté: "c'est ce que je croyais!"

"Je pensais que je n'avais pas assez d'expérience, que je n'en savais pas assez, et maintenant je me dis... Oh... Oh!" a-t-elle dit dans un sourire malicieux, avec l'air d'une personne chez qui une idée vient soudainement de jaillir.

Oprah Winfrey, âgée de 63 ans, a encore le temps de se décider, le prochain scrutin ayant lieu en novembre 2020. Aux dernières élections, elle avait soutenu Barack Obama et Hillary Clinton.



