Bourse: Le discours de Donald Trump rassure Wall Street qui s'envole et bat plusieurs records dans la journée

07:27

Wall Street a nettement monté mercredi, signant de multiples records après un discours très bien accueilli du président Donald Trump: le Dow Jones a pris 1,46% et dépassé pour la première fois 21.000 points, tandis que le Nasdaq a gagné 1,35%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a pris 303,31 points à 21.115,55 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 78,59 points à 5.904,03 points, à chaque fois des niveaux jamais vus.

Le chef d'Etat américain, dont les promesses de relance budgétaire ont déjà fait passer de multiples records à Wall Street depuis l'élection de la fin 2016, a semblé adopter un registre plus présidentiel qu'à l'habitude.

"Le ton plus conciliant du discours (...) fait espérer qu'il soit plus aisé à M. Trump de faire adopter ce sur quoi compte le marché: une réforme fiscale et des dépenses d'infrastructures", a expliqué Karl Haeling, de Landesbank Baden-Württemberg.

