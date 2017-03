15:01

Selon une information du Parisien, Pharrell Williams sera fait Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par Audrey Azoulay au ministère de la Culture, lundi soir. L'artiste est connu pour ses engagements à travers le monde.

Le chanteur fait aussi partie de la nouvelle campagne de la marque Revlon appelée The Love Project destinée à soutenir quatre fondations qui prônent l'amour, la gentillesse, l'empathie et la tolérance dont la fondation de Lady Gaga Born This Way qui aide les jeunes dans le monde entier ainsi que le Trevor Project qui aide à la prévention au suicide chez les jeunes dans la communauté LGBTO aux Etats-Unis.

Le quotidien rapporte aussi que l'artiste avait rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice alors qu'il se trouvait au festival des Vieilles Charrues : «Et maintenant nous allons être heureux car la France n'a pas peur. Faites du bruit pour le futur de la France. Quand ces enfants seront grands, ils n'auront pas peur du terrorisme. Ils ne verront pas non plus des hommes noirs assassinés aux États-Unis. Tout ça sera fini.» avait-il déclaré après avoir chanté la marseillaise avec son public.



