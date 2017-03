La médaillée olympique Simone Biles va participer à la 24e saison de l'émission américaine "Danse avec les stars"

12:01

La gymnaste quadruple médaillée d'or olympique Simone Biles va participer à la 24e saison de l'émission américaine " Danse avec les stars" , dont la distribution comprend aussi, cette année, l'ancienne patineuse Nancy Kerrigan et l'acteur Mr T. Créée en 2005 sur le modèle du programme britannique "Strictly Come Dancing", inauguré l'année précédente, l'émission consiste à mettre en compétition des célébrités qui doivent réaliser des danses de couple avec un danseur professionnel comme partenaire.

Ce format, par élimination, est un succès mondial et a été décliné dans des dizaines de pays, dont la France. Aux Etats-Unis, l'émission a notamment vu passer l'ancien gouverneur du Texas et candidat malheureux aux deux dernières primaires républicaines, Rick Perry, la vedette de télé-réalité Kim Kardashian, l'ancienne joueuse professionnelle de tennis Martina Navratilova ou le co-fondateur d'Apple Steve Wozniak.

Le dernier vainqueur en date était une coéquipière de Simone Biles aux Jeux de Rio, Laurie Hernandez, médaillée d'or par équipe et d'argent en individuel à la poutre.

Outre Laurie Hernandez, plusieurs médaillés olympiques ont remporté "Danse avec les stars", notamment la patineuse Meryl Davis, la gymnaste Shawn Johnson ou le patineur de vitesse Apolo Anton Ohno.

Parmi les autres lauréats des précédentes éditions, figurent également la fille de l'acteur Bruce Willis et de l'actrice Demi Moore, Rumer Willis, et l'actrice Jennifer Grey, héroïne du film culte "Dirty Dancing".

Lors des jeux Olympiques de Rio, Simone Biles est passée tout près d'établir un record de médailles d'or en gymnastique lors d'une même édition (4 jusqu'ici), se contentant du bronze à la poutre après une perte d'équilibre.

La jeune femme de 1,42 m, qui fêtera ses 20 ans le 14 mars, n'a pas écarté une éventuelle participation aux Jeux de Tokyo en 2020. Dans "Danse avec les stars", elle sera en compétition avec l'ancienne patineuse artistique Nancy Kerrigan (47 ans), double médaillée olympique mais surtout connue pour avoir été victime d'une agression commanditée par sa rivale, Tonya Harding.

Un ancien cavalier de rodéo professionnel, un joueur de baseball des Chicago Cubs qui vient de prendre sa retraite et un joueur de football américain seront aussi en course.

Autre figure de la distribution de "Danse avec les stars", l'acteur Lawrence Tureaud (64 ans), plus connu sous le nom de Mr T. Cet ancien videur et catcheur professionnel au physique compact et à la coiffure à l'iroquoise est surtout célèbre pour son rôle dans le troisième volet de la saga "Rocky", ainsi que pour son personnage de Barracuda dans la série "L'Agence tous risques".



