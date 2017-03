Frédéric Taddéi devient le nouveau directeur de la rédaction du magazine Lui, à la place de Frédéric Beigbeder

07:22

Relancé en septembre 2013, le mensuel Lui, qui se vend à 70.000 exemplaires, va devenir trimestriel à partir de mai, avec une nouvelle formule et un nouveau directeur de la rédaction, le journaliste Frédéric Taddéi, qui remplace Frédéric Beigbeder.

Avec une pagination augmentée, "le magazine des hommes qui pensent à elles" proposera "encore plus de mode, de reportages, de culture, d'hédonisme, d'audace et de sensualité", indique un communiqué. Lui promet une nouvelle formule "résolument tournée vers le luxe et déclinée en trimestriel, périodicité plus adaptée au marché".

"C'est le prolongement de tout ce que j'ai toujours fait à la télévision : un concentré d'époque, du sens, du style, un mélange de +Ce soir ou jamais+, de +D'art d'art+ et de +Paris dernière", souligne Frédéric Taddéi.

Le mythique magazine masculin des années 1970, fondé par Daniel Filipacchi, était ressorti en kiosque en septembre 2013, après son rachat par l'homme d'affaires Jean-Yves Le Fur.



