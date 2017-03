France 2 vient d'obtenir l'accord de tous les candidats pour organiser un débat 3 jours avant le premier tour

14:04

France 2 a déjà l'accord de tous les candidats pour son débat présidentiel le 20 avril (trois jours avant le premier tour), a indiqué mercredi le directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field.

Mais comment la chaîne accueillera-t-elle sur un même plateau la grosse dizaine de candidats prévus au premier tour? "Vous aurez des surprises", a promis Michel Field devant des journalistes, assurant que c'était "faisable". TF1 organise de son côté un débat avec les cinq principaux candidats, le 20 mars.

"Le service public, lui, ne peut pas sélectionner ses candidats à l'avance", a avancé Michel Field pour expliquer l'absence d'émission commune avec TF1. Les candidats devraient être tous interviewés séparément le 22 mars par la chaîne d'info du groupe, franceinfo. Pour les résultats du premier tour, France 2 se mobilisera "toute la nuit" en diffusant des débats et des documentaires, avec la participation de professeurs de Sciences Po. La Deux partagera son antenne avec franceinfo si le CSA l'autorise.

France 3 offrira de son côté un éclairage régional sur les votes. Entre les deux tours, France Télévisions n'est pas opposé à l'organisation de deux débats, idée lancée lundi par TF1, a expliqué Michel Field.

Le directeur de l'information de France Télévisions affirme "prendre acte de l'énorme crise que connaît le pays dans sa représentation publique", et souhaite "rendre visible les invisibles", craignant de voir le groupe public "désigné comme représentant du +système+". Les chaînes et les journaux du groupe public vont également mettre en avant la parole des électeurs et le fact-checking de la campagne, a souligné Alexandre Kara, directeur de la rédaction de France Télévisions.

Concernant la place des enquêtes d'opinion, dont le rôle est sévèrement critiqué, Michel Field a demandé à ses rédactions "de mettre la pédale douce sur les sondages préélectoraux et de privilégier les sondages qualitatifs", reposant plus sur des entretiens. France Télévisions a établi en ce sens un partenariat avec le Cevipof pour réaliser trois vagues de sondages régionalisés avant le premier tour.

Pour nourrir sa chaîne d'info à l'approche de sa présidentielle, France Télévisions est également en train de passer un accord avec Brut, le média 100% réseaux sociaux lancé en novembre par le producteur Renaud Le Van Kim, pour qu'il diffuse des pastilles à l'antenne et sur l'offre d'info en ligne du groupe.



