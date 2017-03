Anne Sinclair ne mâche pas ses mots en évoquant l'émission d'M6 "Une ambition intime", présentée par Karine Le Marchand - Regardez

11:01

Hier soir, Anne Sinclair était l'invitée d'Anne-Sophie Lapix dans " C à vous " sur France 5

Elle s'est notamment exprimée sur l'émission d'M6, " Une ambition intime ", présentée par Karine Le Marchand.

"Je pense que l'on peut poser des questions sérieuses et des questions plus légères. On n'est pas obligé de jouer une sorte connivence décontractée", a indiqué la journaliste.

Avant de revenir sur le numéro consacré à Marine Le Pen.

"Ce n'est pas innocent de la recevoir. Trinquer avec Marine Le Pen, ça veut dire quelque chose", a-t-elle commenté en précisant "on avait l'impression qu'il n'y avait plus de symbole, plus de raisonnement".

