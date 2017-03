Le marché des panneaux d'affichage de Paris réattribué à JCDecaux, dissocié de Vélib

14:01

Le marché des panneaux d'affichage de la Ville de Paris, déjà détenu par le groupe JCDecaux, sera réattribué fin mars au géant de l'affichage publicitaire, seul candidat, mais cette fois dissocié du marché Velib' , a annoncé la mairie de Paris.

Ce marché de "mobilier urbain d'information", attribué à Somupi, filiale de JCDecaux, doit être entériné par vote du Conseil de Paris fin mars.

D'une durée de cinq ans, il prévoit que le concessionnaire versera 53% de ses recettes publicitaires à la Ville, avec une redevance minimum garantie de 30 millions par an.

Il concerne 1.630 panneaux publicitaires, dont l'installation débutera fin 2017. Une des nouveautés du contrat, mise en avant par la mairie, est la disparition des 350 panneaux de 8 m2.

Ils seront remplacés par des panneaux de 2 m2, ce qui permettra de "réduire de 40% la surface des panneaux publicitaires présents dans les rues de la capitale".

Les panneaux seront plus petits, plus innovants, plus respectueux de l'environnement (31,4% de consommation énergétique en moins) et conserveront l'équilibre 50-50 entre affichage publicitaire et municipal, selon la Ville. Par ailleurs, 15% des panneaux seront composés d'écrans numériques connectés, avec un "volet serviciel": plan du quartier, direction et temps de parcours vers les sites remarquables à proximité, code QR pour renvoi vers un site ou un contenu au choix de la capitale, etc. "Sans rupture par rapport à aujourd'hui, ces panneaux ont une dimension esthétique", a déclaré à l'AFP Jean-Louis Missika, adjoint à l'urbanisme de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, ajoutant que la fin des grands panneaux met fin à "une forme d'agressivité".

Les panneaux numériques vont par ailleurs "transformer sensiblement notre capacité à communiquer avec les Parisiens, permettant une information en temps réel", selon M. Missika.

Ces panneaux seront éteints entre 01H00 et 06H00 du matin pour lutter contre la pollution lumineuse. Le concessionnaire s'engage par ailleurs à céder gracieusement le mobilier à la Ville à l'issue des 5 ans.

Le contrat actuel, qui était de 10 ans et 10 mois et se termine le 31 décembre, avait été associé au système de vélos en libre-service Velib'. Désormais étendu à la Métropole du Grand Paris, Velib' fait l'objet d'un appel d'offres distinct, qui devrait être attribué courant avril. Le précédent accord prévoyait une redevance de 4 millions d'euros mais JCDecaux prenait à sa charge le système Velib'.



