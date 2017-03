La folle journée de François Fillon - L'UDI suspend sa participation à la campagne - François et Pénélope Fillon convoqués pour une mise en examen

01/03 17:55

18h07: Vice-présidente de l’assemblée nationale, ancienne porte-parole de Nicolas Sakozy, Catherine Vautrin estime que « l’heure est venue que François Fillon consacre toute son énergie à défendre son honneur, je peux comprendre qu’il ne puisse mener sereinement la campagne électorale.

Il est grand temps que nous puissions avoir un autre candidat qui consacre tout son temps afin de mener, durant deux mois, la campagne dédiée au projet et à la France ».

La député (LR) de la Marne et présidente de l’agglomération de Reims ne veut citer de nom « pour l’instant » afin de remplacer François Fillon comme candidat des Républicains à la présidentielle.

17h55: François Fillon seul candidat à ce stade à avoir franchi le seuil des 500 parrainages

17h26: L'UDI annonce à l'instant suspendre sa participation à la campagne de François Fillon

"Je réunirai la semaine prochaine le bureau exécutif de l'UDI afin que nous prenions une décision collective" sur un soutien à François Fillon, a précisé Jean-Christophe Lagarde.

"En attendant cette décision, la participation de l'UDI à la campagne de François Fillon est suspendue", a-t-il ajouté.

L'UDI (Union des Démocrates et Indépendants), qui avait soutenu Alain Juppé pour la primaire de la droite, s'était ensuite rangée derrière le vainqueur François Fillon.

Des négociations se déroulent depuis plusieurs semaines pour les investitures aux législatives.

16h30: Penelope Fillon est également convoquée chez les juges d'instruction en vue d'une mise en examen

16h21: Selon Valeurs Actuelles , une demande vient d'être déposée à la préfecture de police de Paris par Patrick Stefanini, le directeur de campagne de François Fillon, pour organiser ce dimanche au Trocadéro une marche "contre le coup d’Etat des juges".

"Des centaines de milliers de personnes sont attendues dimanche", peut on lire. L’objectif est de "protester contre le coup d’Etat des juges, qui confisquent l’élection présidentielle en orchestrant une traque anti-Fillon dénoncée ce matin par l’ancien Premier ministre".

16h18: François Bayrou demande "des garanties nouvelles sur les pratiques politiques et la moralisation nécessaire de la vie politique en France".

Et d'ajouter: "Chaque jour qui passe, on voit davantage à quel point les Français sont troublés et à quel point il faut une proposition politique qui change tout ça".

15h55: François Hollande prend la défense des magistrats dans un communiqué:

"En tant que garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, je tiens à m’élever solennellement contre toute mise en cause des magistrats dans les enquêtes et les instructions" a déclaré le président de la République.

Et d'ajouter: "Une candidature à l’élection présidentielle n’autorise pas à jeter la suspicion sur le travail des policiers et des juges"

15h16: "Les magistrats ne reçoivent aucune instruction individuelle, de qui que ce soit" (Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice)

"Ils prennent leurs décisions en leur âme et conscience et statuent en droit"

"Le travail en cours des magistrats n'a pas à être commenté"

"Les juges d'instruction conduisent leurs enquêtes en toute indépendance, de manière collégiale, dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence"

14h54: François Fillon vient d'arriver au Salon de l'agriculture.

Il a été accueilli par de nombreux journalistes.



14h46: Cet après-midi, à 15h30, la direction de l'UDI va se réunir au siège du parti pour faire un état des lieux de la situation.



14h36: Arnaud Robinet, député maire de Reims, annonce à son tour son retrait:

14h10 : Bruno Le Maire démissionne de ses fonctions auprès de François Fillon

14h05: Pour Yannick Jadot, c'est François Fillon qui "assassine la campagne"

13h52: Jean-Luc Mélenchon: "la situation est malsaine"

13h50: Benoît Hamon : "Tout cela n'est pas sérieux"

13h49: Pour Emmanuel Macron, François Fillon «perd ses nerfs» et «le sens des réalités»

13h31: François Fillon se rendra tout à l'heure à 15h au salon de l'agriculture

13h30: Déclaration d'Emmanuel Macron:

"Pour ce qui relève du domaine judiciaire, ça concerne la justice et François Fillon

Je ne suis pas favorable à une trêve judiciaire".

Ne donnons pas au vote démocratique le rôle de l'absolution

Si trêve judiciaire, il faut aussi l'appliquer aux délinquants

Je suis pour la tolérance zéro"

12h36: Voici l'intégralité de la visite de François Fillon



"Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen.

Il est sans exemple, dans une affaire de cette importance, qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée quelques jours à peine après la désignation des juges, sans qu'ils aient pris connaissance du dossier ni procédé à des investigations supplémentaires, sur la simple base d'un rapport de police manifestement à charge, c’est-à-dire pour condamner.

Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaissaient les faits et demandaient leur mise en examen pour avoir accès au dossier.

Mais je ne reconnais pas les faits.

Je n'ai pas détourné d'argent public. J’ai confié, comme près du tiers des parlementaires, des travaux à mes proches parce que je savais pouvoir compter sur leur confiance et leurs compétences. Ils m'ont effectivement assisté et je le démontrerai. Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée dès le début exclusivement à charge

L'enquête préliminaire a été ouverte en quelques heures. Les procès-verbaux, contrairement à la Loi, ont été immédiatement communiqués à la presse sans qu’à aucun moment le garde des Sceaux ne s’en émeuve. L’Etat de droit a été systématiquement violé. La presse s'est fait l'écho des convictions des enquêteurs et d'elles seules. Les arguments de fait que j'ai présentés n'ont pas été entendus, ni relayés.

Les arguments de droit, partagés par des grands professeurs de droit et par un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, ont été écartés d'un revers de la main.

La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu.

Que je ne sois pas un justiciable comme les autres, on le voit au simple choix de cette date du 15 mars, deux jours avant la clôture des parrainages, entièrement calculée pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle, et, au-delà, pour empêcher que la droite et le centre disposent d'un tel candidat.

Les avocats ont demandé que la chambre de l'instruction de la cour d'appel statue immédiatement sur les irrégularités nombreuses et graves de la procédure.

Cela leur a été refusé.

Nombre de mes amis politiques, et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ses quatre millions de voix, parlent d'un assassinat politique.

C'est le vote des électeurs de la droite et du centre qui est fauché.

C'est la voix des millions de Français qui désirent une vraie alternance qui est muselée. C'est le projet du redressement national que je porte qui est expulsé du débat. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées.

Je veux qu'il ne subsiste aucun doute à cet égard : je me rendrai à la convocation des juges. Je suis respectueux de nos institutions, je ne désespère pas de la justice, même si ce que nous venons d’en voir n’est pas de nature à nous rassurer. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité.

Mais aujourd’hui, c’est à vous mes compatriotes que je m’adresse d’abord.

Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais.

À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage, et non une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République française.Je vous demande de me suivre.

Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits, ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie, et elle seule, nous donne, pour choisir notre avenir collectif. J'y serai avec une détermination redoublée.

Je ne permettrai pas que le seul choix qui nous soit collectivement donné soit celui de la folle aventure de l'extrême droite ou de la continuation du hollandisme. Je n'accepte pas que tout s'organise pour nous amener, un pas après l'autre, dans la voie du renoncement, du déclin, de l'oubli de ce qui fait notre grandeur nationale.

La France est plus grande que nous. Elle est plus grande que mes erreurs.

Elle est plus grande que les partis pris d'une large part de la presse.

Elle est plus grande que les emballements de l'opinion elle-même. Et c'est parce que je suis totalement décidé à servir cette France là que je m'opposerai, de toutes mes forces, à ce que le hasard ou le calcul décident de son sort et de l'avenir des Français au moment d'une consultation décisive.

Je vous le dis avec gravité, ne vous laissez pas abuser.

Ne laissez personne vous priver de votre choix. Parce que votre voix seule doit décider de notre avenir commun, et parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi, je vous demande de résister. Je le fais. Ma famille le fait malgré tous les tourments.

Ma famille politique le fera, et au-delà d’elle, tous ceux qui croient qu’à la fin, seul le peuple peut décider.

Oui, je serai candidat à la présidence de la République, et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et redresser notre pays."

12h10: Pénélope et François Fillon, et leurs enfants ont reçu des convocations en vue de mises en examen (RTL)

11h30: En raison de l'actualité du jour, France 2 déprogramme ce midi le jeu de Nagui "Tout le monde veut prendre sa place" et retransmettra retransmettre en direct à 12h la conférence de presse de François Fillon. Une édition spéciale présentée par David Pujadas sera également proposée.

10h55: Médiapart rectifie son information sur la garde à vue de Pénélope Fillon qui est "démentie"

10h53: Alain Juppé s'est entretenu avec François Fillon et pourrait assister à sa déclaration ce midi.

Contacté par l'AFP, le maire de Bordeaux a indiqué ne pas vouloir s'exprimer «à ce stade de la journée».

10h48: Selon le Figaro , François et Penelope Fillon auraient tous deux reçu des convocations préalables à mise en examen, respectivement pour les 15 et 18 mars.

Autant d'éléments qui expliquent l'absence du candidat ce matin au Salon de l'agriculture.

Ces éléments sont actuellement au menu d'une discussion entre l'ancien premier ministre et ses avocats, qui «examinent la situation».

10h44: Un journaliste du Figaro publie plusieurs informations sur son compte Twitter

.



10h34: Selon Médiapart, les raisons du report seraient judiciaires:

10h02: Selon le JDD, François Fillon a annulé sa visite au Salon de l'agriculture car il aurait reçu ce matin une convocation par les juges d'instruction en charge de l'affaire Penelope Fillon.

Le candidat "doit voir son équipe de campagne ce matin" avant sa prise de parole prévue à midi. "L'ancien Premier ministre ne sait pas quelle stratégie adopter face à la convocation du juge : coopérer avec les juges ou ne pas répondre à la convocation.", peut-on lire.

09h40: Confirmation officielle de la déclaration de François Fillon à midi

08h59: "J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité". "Je ne sais pas". Je ne vais pas me livrer à des spéculations", a pour sa part commenté sur France Inter le député Jérôme Chartier, proche soutien de François Fillon, avant de parler de "situation quasi insurrectionnelle".

Dimanche, l'ancien Premier ministre avait dénoncé un "climat de quasi guerre civile" après des incidents autour d'un meeting de Marine Le Pen (FN) à Nantes.

08h43: Selon l'un de ses proches, contacté par Le Figaro, «François Fillon va s’exprimer dans la matinée, vraisemblablement vers midi.

Cette déclaration devrait, en principe, se faire au QG de campagne».

08h31: François Fillon était attendu de pied ferme porte de Versailles aux alentours de 8 heures .

"La visite de François Fillon ce matin au Salon International de l'Agriculture est reportée.

Le nouveau rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement", a annoncé un communiqué de presse du parti Les Républicains.

08h22: François Fillon annule sa visite au Salon de l'Agriculture prévue ce matin.

Il devait arriver ce matin à 8h et les journalistes étaient déjà en place ce matin.

L'équipe de campagne parle d'une autre date qui devrait être communiquée dans les prochaines heures.

Aucune raison n'a été donnée à cette annulation.

