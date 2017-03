EN DIRECT - François Fillon: "Je serai candidat" - Il annonce être convoqué le 15 mars pour "une mise en examen" - Bruno le Maire démissionne

16:19

16h18: François Bayrou demande "des garanties nouvelles sur les pratiques politiques et la moralisation nécessaire de la vie politique en France".

Et d'ajouter: "Chaque jour qui passe, on voit davantage à quel point les Français sont troublés et à quel point il faut une proposition politique qui change tout ça".

15h55: François Hollande prend la défense des magistrats dans un communiqué:

"En tant que garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, je tiens à m’élever solennellement contre toute mise en cause des magistrats dans les enquêtes et les instructions" a déclaré le président de la République.

Et d'ajouter: "Une candidature à l’élection présidentielle n’autorise pas à jeter la suspicion sur le travail des policiers et des juges"

15h16: "Les magistrats ne reçoivent aucune instruction individuelle, de qui que ce soit" (Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice)

"Ils prennent leurs décisions en leur âme et conscience et statuent en droit"

"Le travail en cours des magistrats n'a pas à être commenté"

"Les juges d'instruction conduisent leurs enquêtes en toute indépendance, de manière collégiale, dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence"

14h54: François Fillon vient d'arriver au Salon de l'agriculture.

Il a été accueilli par de nombreux journalistes.



14h46: Cet après-midi, à 15h30, la direction de l’UDI va se réunir au siège du parti pour faire un état des lieux de la situation.



14h36: Arnaud Robinet, député maire de Reims, annonce à son tour son retrait:

14h10 : Bruno Le Maire démissionne de ses fonctions auprès de François Fillon

14h05: Pour Yannick Jadot, c'est François Fillon qui "assassine la campagne"

13h52: Jean-Luc Mélenchon: "la situation est malsaine"

13h50: Benoît Hamon : "Tout cela n'est pas sérieux"

13h49: Pour Emmanuel Macron, François Fillon «perd ses nerfs» et «le sens des réalités»

13h31: François Fillon se rendra tout à l'heure à 15h au salon de l'agriculture

13h30: " Pour ce qui relève du domaine judiciaire, ça concerne la justice et François Fillon" (Emmanuel Macron)

"Je ne suis pas favorable à une trêve judiciaire".

"Ne donnons pas au vote démocratique le rôle de l'absolution"

"Si trêve judiciaire, il faut aussi l'appliquer aux délinquants"

"Je suis pour la tolérance zéro"

12h36: "Je vous demande de résister. Ma famille le fait. Seul le peuple peut décider."

12h35: "Je ne céderai pas, je ne me retirerai pas"

12 34: "Cette convocation chez le juge, le 15 mars, est faite pour m'empêcher d'être candidat"

12h32: François Fillon: " je n'ai pas détourné d'argent public"

12h31: "Je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen"

12h10: Pénélope et François Fillon, et leurs enfants ont reçu des convocations en vue de mises en examen (RTL)

11h30: En raison de l'actualité du jour, France 2 déprogramme ce midi le jeu de Nagui "Tout le monde veut prendre sa place" et retransmettra retransmettre en direct à 12h la conférence de presse de François Fillon. Une édition spéciale présentée par David Pujadas sera également proposée.

10h55: Médiapart rectifie son information sur la garde à vue de Pénélope Fillon qui est "démentie"

10h53: Alain Juppé s'est entretenu avec François Fillon et pourrait assister à sa déclaration ce midi.

Contacté par l'AFP, le maire de Bordeaux a indiqué ne pas vouloir s'exprimer «à ce stade de la journée».

10h48: Selon le Figaro , François et Penelope Fillon auraient tous deux reçu des convocations préalables à mise en examen, respectivement pour les 15 et 18 mars.

Autant d'éléments qui expliquent l'absence du candidat ce matin au Salon de l'agriculture.

Ces éléments sont actuellement au menu d'une discussion entre l'ancien premier ministre et ses avocats, qui «examinent la situation».

10h44: Un journaliste du Figaro publie plusieurs informations sur son compte Twitter

10h34: Selon Médiapart, les raisons du report seraient judiciaires:

10h02: Selon le JDD, François Fillon a annulé sa visite au Salon de l'agriculture car il aurait reçu ce matin une convocation par les juges d'instruction en charge de l'affaire Penelope Fillon.

Le candidat "doit voir son équipe de campagne ce matin" avant sa prise de parole prévue à midi. "L'ancien Premier ministre ne sait pas quelle stratégie adopter face à la convocation du juge : coopérer avec les juges ou ne pas répondre à la convocation.", peut-on lire.

09h40: Confirmation officielle de la déclaration de François Fillon à midi

08h59: "J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité". "Je ne sais pas". Je ne vais pas me livrer à des spéculations", a pour sa part commenté sur France Inter le député Jérôme Chartier, proche soutien de François Fillon, avant de parler de "situation quasi insurrectionnelle".

Dimanche, l'ancien Premier ministre avait dénoncé un "climat de quasi guerre civile" après des incidents autour d'un meeting de Marine Le Pen (FN) à Nantes.

08h43: Selon l'un de ses proches, contacté par Le Figaro, «François Fillon va s’exprimer dans la matinée, vraisemblablement vers midi.

Cette déclaration devrait, en principe, se faire au QG de campagne».

08h31: François Fillon était attendu de pied ferme porte de Versailles aux alentours de 8 heures .

"La visite de François Fillon ce matin au Salon International de l'Agriculture est reportée.

Le nouveau rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement", a annoncé un communiqué de presse du parti Les Républicains.

08h22: François Fillon annule sa visite au Salon de l'Agriculture prévue ce matin.

Il devait arriver ce matin à 8h et les journalistes étaient déjà en place ce matin.

L'équipe de campagne parle d'une autre date qui devrait être communiquée dans les prochaines heures.

Aucune raison n'a été donnée à cette annulation.

