Tweets antisémites d'Olivier Sauton: Son spectacle suspendu et de nouvelles révélations sur ses liens avec Dieudonné

08:00

Son spectacle est suspendu dès ce soir, mais la décision définitive devrait être prise dans les prochaines heures.

En tout état de causse la billetterie a été arrêtée dans l'attente de ce que vont faire les responsables du Théâtre.

Et pourtant, Olivier Sauton triomphait depuis 3 ans avec son spectacle "Fabrice Luchini et moi" avant d'être rattrapé par ses tweets anti-sémites publiés entre 2012 et 2013.

Le Théâtre la Bruyère qui a déjà expliqué "que ces messages choquants sont radicalement incompatibles avec ses valurs".

Sous couvert d’hu­mour, Olivier Sauton tourne en déri­sion le géno­cide des Juifs, la Shoah :

«Je préviens tous mes amis juifs, en cas de dépor­ta­tion, EVIDEMMENT je vous mettrais en première classe, j'ai trop le respect de vos habi­tudes. »

Il a tout de suite exprimé « sa honte »:

« Je suis anéanti […] je n’ai jamais eu une pensée anti­sé­mite », ajoute-t-il.

« Quand j’écris ses tweets, je suis un petit con attardé, je n’ai pas de vie de famille, j’ai grandi. »

Pour sa défense, Olivier Sauton a expliqué qu'il n’avait aucun succès à l’époque, qu’il était « amer, aigri et cher­chait une figure.»

Des excuses qui ne calment pas les inter­nautes ni le Théâtre de La Bruyère.

Mais ce n'est pas tout car certains évoquent désormais l'amitié de l'acteur pour Dieudonné et la participation de l'acteur dans «des projets impliquant des personnes condam­nées à de nombreuses reprises pour néga­tion­nisme et inci­ta­tion à la haine raciale. »

Derrière ces mots se cache le film de Dieu­donné et d'Alain Soral, "L’an­ti­sé­mite" coécrit par... Olivier Sauton en 2011.

Un film dans lequel apparaît également le négationniste Robert Faurisson.

.



Olivier Sauton invité de "Vivement dimanche... par morandini