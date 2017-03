Disparition à Orvault : L'avis de recherche faisait état d'un "funeste projet" de Sébastien, fils de la famille Troadec

07:38

Alors que la famille Troadec s’est mystérieusement volatilisée depuis le 24 février, les soupçons des enquêteurs semblent se tourner sur le fils.

Une fiche de recherche de la famille disparue près de Nantes a été diffusée au niveau national à tous les services de police et de gendarmerie, requérant l’arrestation de Sébastien, 21 ans, soupçonné à cette date d’avoir voulu supprimer les membres de sa famille.

"Les premiers éléments recueillis pourraient orienter l'enquête sur la personnalité du fils Sébastien, lequel est soupçonné d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même" peut-on lire dans cet avis. Le couple et ses deux enfants, Charlotte,18 ans, et Sébastien, 21 ans, domiciliés à Orvault, près de Nantes, ont disparu le 16 février.

Les autorités recherchent également la voiture de Sébastien, une Peugeot 308.

Lundi 27 février, soit trois jours après la diffusion de l'avis de recherche pointant le "funeste projet" de Sébastien, l'ADN de ce dernier ainsi que celui de ses parents ont été retrouvés par les policiers dans la maison, dans des traces de sang. Seul celui de la fille, Charlotte, manquait.

Cette découverte a été suivie par l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration.

