USA - Un véhicule fonce dans la foule fêtant Mardi gras en Alabama: Au moins 11 blessés dont 3 grièvement (Vidéo)

Plusieurs personnes ont été blessées ce soir par une voiture qui a foncé dans une foule lors d’un carnaval à Gulf Shores en Alabama.

Au moins onze personnes ont été blessées, dont trois grièvement, selon Grant Brown, le porte-parole de la ville.

Les faits ont eu lieu lors d’une parade de Mardi Gras.

Les causes de l’incident ne sont pour l’instant pas connues

Les blessés, dont trois en état critique, ont été transférés à l'hôpital.

