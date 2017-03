Audiences TNT: Le documentaire sur Arte et le film de C8 à égalité au-dessus du million de téléspectateurs

09:14

Arte diffusait un documentaire. "Lénine, une autre histoire de la révolution russe" a réuni 1.068.000 téléspectateurs et 4,3 % de parts de marché.

"The American" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 1.041.000 téléspectateurs, soit 4,6 % de parts de marché.

W9 proposait un magazine. "John Carter" a séduit 973.000 téléspectateurs, soit 4,4 % de parts de marché.

TMC diffusait une série. Les deux épisodes de "Profilage" ont captivé 839.000 téléspectateurs, soit 3,7 % de parts de marché.

"Les incorruptibles" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 752.000 personnes, soit 3,3 % de part de marché.

NT1 misait sur "Comme t'y es belle !". Le film a réuni 544.000 téléspectateurs et 2,2 % du public.

France 5 proposait un magazine. "Le monde en face - La fin de la souffrance animale" a convaincu 475.000 personnes pour 2 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "La France des mystères" a séduit 455.000 téléspectateurs, et 1,9 % du public.

HD1 pariait sur une série. "Unforgettable" a captivé 449.000 téléspectateurs, soit 1,9 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "N'oublie jamais" a réuni 401.000 téléspectateurs et 1,7 % de part de marché.

France 4 pariait sur un documentaire. "Le monde secret de la petite brique Lego" a captivé 341.000 personnes, soit 1,4 % du public.

France O misait sur une comédie. "Je vous présente ma femme" a séduit 336.000 personnes et 1,4 % du public.

CSTAR diffusait un spectacle. "Mathieu Madénian au Palace" a attiré 315.000 téléspectateurs soit 1,3 % de parts de marché.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 298.000 téléspectateurs, et 1,2 % du public.

Numéro 23 pariait sur une fiction. "L'enfant de personne" a convaincu 220.000 personnes, et 0,9 % du public.

Gulli misait sur un film d'animation. "Totally Spies, le film" a captivé 114.000 téléspectateurs pour 0,5 % du public.

Trailer Once Upon a Time - Saison 5 par morandini