Le groupe U2 est accusé de plagiat par un guitariste britannique qui a porté plainte

Paul Rose a déposé une plainte hier, devant un tribunal fédéral de Manhattan contre U2 qui lui aurait volé des parties de son titre Nae Slappin pour son morceau The Fly, sorti en 1991.

Selon ses dires, le groupe a entendu sa chanson en 1989 après avoir signé un contrat avec Island Records. La même année, le Britannique avait fait parvenir une démo aux dirigeants de la société d’édition musicale.

Le plaignant demande à être crédité pour The Fly et 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

U2 et Island Records n’ont pas encore commenté cette affaire.

