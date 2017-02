Au Salon de l'agriculture, face à des opposants, Ségolène Royal s'emporte: "Ils ne vont pas nous emmerder !" - Regardez

12:22

Dimanche dernier, Ségolène Royal était présente au Salon de l'agriculture , à Paris.

A son arrivée, la ministre de l'Environnement a été accueillie par des opposants à l'huile de palme .

"Madame Royal, stop huile de palme !", ont-ils scandé.

"Faut les bloquer. Faut les empêcher. Ça suffit ! Ils ne vont pas nous emmerder", a lâché la ministre à son service d'ordre.

Et d'ajouter : "En plus, on les a déjà reçus ! Nous aussi, on aime les animaux".

.

Regardez

.



Ségolène Royal face à des opposants à l'huile... par morandini