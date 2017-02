Affaires Fillon et Le Pen: Le Syndicat de la Magistrature dénonce le "mépris" et les "menaces" envers la Justice

12:00

Dans un communiqué de presse, le Syndicat de la Magistrature dénonce "les manœuvres de déstabilisation de la justice", faisant notamment référence à des propos des candidats François Fillon et Marine Le Pen, pris dans des affaires à quelques semaines de la présidentielle.

"Ceux qui les invoquent se croient autorisés à détourner à leur profit les principes démocratiques, non sans les dégrader sévèrement.", regrette-t-il.

Et d'ajouter que "Rétifs à l’égalité devant la loi, certains membres de la classe politique prétendent se construire une immunité pénale et c’est par l’intimidation qu’ils veulent l’imposer."

"Que l’autorité judiciaire ose faire son travail, enquêter sur les infractions à la loi pénale qui lui ont été dénoncées, constitue pour eux un crime de lèse-candidat.", fustige le Syndicat de la Magistrature.

Avant de poursuivre: "Au mépris affiché pour la justice viennent de s’ajouter des menaces édifiantes : après avoir refusé de se rendre à sa convocation, Marine Le Pen promet, si elle accédait au pouvoir, de demander des comptes aux policiers et aux juges en guise de représailles."

Et de rappeler qu'en "démocratie, la loi est la même pour tous et l’autorité judiciaire est chargée de son application, en toute indépendance, dans le respect des règles procédurales et des droits de la défense. N’en déplaise à certains, la séparation des pouvoirs n’est pas l’impunité organisée au profit des élus et de ceux qui aspirent à l’être."

"Ces attaques délétères contre la justice et la démocratie doivent cesser : il est grand temps que la retenue change de camp.", conclu le Syndicat de la Magistrature.



" la presse alimente l'enquête et l'enquête... par morandini