Audiences: TF1 et France 2 en net recul sur le mois de février alors que la TNT poursuit son envol

Les trois grandes chaînes de télévision ont toutes vu leur audience baisser en février, par rapport à février 2016, surtout TF1 dont le recul est compensé en partie par la hausse des audiences de ses filiales de la TNT, a annoncé Médiamétrie.

Ainsi TF1, pénalisée par le redémarrage tardif de son émission vedette "The Voice", a reculé à 19,3% de part d'audience (-2,1 points), un plus mauvais score encore qu'en janvier (19,7%), sous la barre des 20% pour la seconde fois de son histoire hors période estivale.

France 2 a aussi rétrogradé à 12,6% (-1,5 pt en un an), mais remonte par rapport à janvier.

M6 reste sous les 10% pour le 4e mois consécutif, à 9,7%, en baisse de 0,3 point sur un an.

La Une espère remonter en mars grâce à "The Voice" et à la nouvelle saison de "Koh-Lanta", et aussi grâce à son nouveau jeu de 19H00 qui démarre ce lundi, "The Wall", présenté par Christophe Dechavanne. Parmi les chaînes historiques, seule France 3 résiste, inchangée à 8,8%.

Canal+ en clair, dont la fenêtre a été réduite de moitié, voit son audience ramenée à 1,2%, contre 2,5% un an plus tôt.

France 5 progresse à 3,7% (+0,2 pt).

Arte recule à 2,1% (-0,2 pt).

France O obtient 0,7% (-0,1 pt).

Les petites chaînes de la TNT poursuivent leur envolée: elles sont presque toutes en hausse.

C8 (groupe Canal+) reste en tête de liste, mais se stabilise à 3,7%, au même niveau que France 5.

Les filiales de TF1 (LCI, NT1, HD1 et TMC) progressent toutes, avec pour LCI un record à 0,6%, pour TMC, dopée par l'arrivée de Yann Barthès, une remontée à 3,5% (+0,6 pt), tandis que NT1 affiche 2% (+0,2 pt), comme HD1 (+0,6 pt).

En revanche, iTELE (groupe Canal+), rebaptisée CNews lundi, reste pénalisée par la grève de cet automne, suivie du départ de la plupart des journalistes: elle recule à 0,5%.

Les filiales de M6 résistent avec W9 qui gagne 0,2 point à 2,6% et 6Ter 0,5 point à 1,6%.

Les chaînes du groupe SFR se portent bien, notamment BFMTV à 2,6% (+0,5 pt), Numéro 23 à 1,1% (+0,4 pt) et RMC Découverte à 2,1% (+0,5 pt), son record historique.

L'Equipe affiche aussi un bon score à 1,1% et NRJ12 reste à 1,7%, alors que Gulli et France 4 cèdent 0,1 point, respectivement à 1,6% et 1,8%.

Enfin, Chérie 25 monte de 0,3 point, à 1,1%.

