Après Mehdi Meklat , le comédien Olivier Sauton rattrapé à son tour par des tweets antisémites - Il exprime «sa honte»

08:00

C'est une nouvelle polémique qui a éclaté sur le net après des tweets antisémites d'un comédien qui ont refaits surface.

Après l'affaire Mehdi Meklat , c'est le comédien Olivier Sauton actuellement sur scène dans la pièce "Fabrice Luchini et moi» qui est au coeur de la tourmente.

qui est au coeur de nombreuses critique.

Auprès de l'AFP, il a exprimé «sa honte» et ses «excuses».

«Malheureusement, ces tweets sont bien de moi», a-t-il indiqué.

Et d'ajouter: «Je suis anéanti, j'ai honte. Je n'ai jamais eu une pensée antisémite».

Avant d'expliquer «à l'époque ce qui me plaisait bêtement, c'était d'enfreindre l'interdit et jouer avec des sujets sensibles».

Et d'ajouter qu'il avait à l'époque publier ces messages car il n'avait aucun succès et était «amer, aigri et cherchait une figure».

«La seule personne que je n'excuse pas c'est moi, je m'excuse auprès des gens qui ont été offensés, je les comprends tout à fait», a-t-il confié.

De son coté, le Théâtre La Bruyère où Olivier Sauton se produit, s'est dit «stupéfait de l'existence de ses tweets nauséabonds».

Et a qualifié ces prises de position de «choquantes, incompatibles avec nos valeurs et celles du théâtre que nous défendons».

Avant d'ajouter: «La direction du théâtre se laisse 48 heures avant de faire savoir les suites qu'elle entend donner à cette affaire.»

Ce sont en effet plusieurs tweets à caractères antisémites et haineux qui ont refait surface.

Dans un message, on peut notamment lire «Je préviens tous mes amis juifs : en cas de déportation, EVIDEMMENT je vous mettrais en 1ere classe. J'ai trop le respect de vos habitudes.»



Olivier Sauton invité de "Vivement dimanche... par morandini