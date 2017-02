Aymeric Caron accuse Anne-Elisabeth Lemoine de "banaliser les idées les plus puantes pour faire de l'audimat" sur France 5

16:41

Dans une interview accordée au Buzz TV de TV Magazine , Anne-Elisabeth Lemoine est revenue sur le départ d'Aymeric Caron de "C l'hebdo" après seulement quatre numéros.

Mais ce dernier a quelque peu été agacé des propos de son ex-collaboratrice.

Il a décidé de lui répondre sur Facebook .

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir quelques passages de son long message posté:

Tout d'abord, il ne cache pas son étonnement après ses déclarations: "Pour tenter de trouver une explication à mon départ, tu dis : « Je pense qu’en fait Aymeric ce n’est plus un journaliste de télévision ou un animateur de télévision. C’est quelqu’un qui a une opinion qui prime sur son envie de questionner ou d’interroger le monde. (…) Il était très engagé dans ses choix donc ça ne lui convenait pas forcément de s’effacer derrière une actualité qu’il n’avait pas choisie ou qu’il n’avait pas décidée. Donc c’est en ça que le format d’une émission de télévision dans lequel il faut respecter des temps, dans lequel il faut respecter une actualité, s’effacer derrière une actualité, ça lui correspond moins. Je pense qu’on l’attend plus sur des livres militants, engagés que dans une émission de télé où il faut parfois s’effacer. »"

Et d'expliquer: "J’avais à l’époque écrit un mot très court pour expliquer pourquoi il me semblait que je n’avais plus ma place à tes côtés dans C L’hebdo. Mais à ta version des choses, je me vois obligé d’apporter quelques précisions.

Tu confonds en effet des éléments qui n’ont rien à voir. Oui, je suis végan, militant pour les droits des animaux, écolo, et partisan d’une société du partage et de la solidarité. Oui, j’ai déjà écrit sur ces sujets et je continuerai à le faire. Cela me discrédite-t-il en tant que journaliste ?"

Avant de poursuivre: " Tiens, à ce propos, cela me rappelle le jour où j’ai définitivement décidé de quitter C L’hedbo : vous vouliez inviter Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs actuelles, torchon raciste justement condamné par la justice pour provocation à la discrimination envers les musulmans et provocation à la haine envers les Roms. Tu affirmes que je ne savais pas m’effacer devant l’actualité. Quelle était l’actualité qui nous imposait ce monsieur ? Aucune. Votre prétexte était que le torchon en question fêtait ses 50 ans. Cela représentait-il réellement un actualité derrière laquelle il faut « s’effacer » ? En ce qui me concerne, j’y ai vu une fois de plus la banalisation sans complexe des idées les plus puantes, avec un objectif d’audimat. Suite à cette proposition d’interview, j’ai dit à votre assistante que je n’avais vraiment plus rien à faire dans cette émission."

Aymeric Caron révèle alors: "J’ai, pendant les quelques semaines passées à vos côtés, contesté plusieurs fois les choix d’interviews de votre rédacteur en chef. Non pas parce que je voulais imposer des choix subjectifs et militants contre l’évidence de l’actualité, mais tout simplement parce que les propositions qui m’étaient faites ne me semblaient pas pertinentes en regard, justement, de l’actualité. En cela, j’ai pleinement rempli mon rôle de journaliste. "

Et de regretter: " Entre la promesse sur laquelle tu m’avais convaincu de venir et ce que j’ai vécu en plateau, il y avait un gouffre. Et puisque tu m’y invites, je vais donc rappeler la vérité.

En juin de l’année dernière, tu m’as demandé de te rejoindre dans une émission d’actualité hebdomadaire, dans laquelle tu souhaitais que je prenne en charge une interview d’une dizaine de minutes. Tu souhaitais que j’interroge chaque samedi une personnalité incontournable de l’actualité de la semaine écoulée. Le rédacteur en chef et toi m’avez également demandé d’apporter mon avis éditorialisé sur tous les sujets traités pendant une heure (vous vouliez donc que j’exprime des avis et des opinions que tu sembles me reprocher aujourd’hui)."

L'ex chroniqueur de l'émission ajoute alors: " Mais une fois l’émission lancée, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En septembre, j’ai d’abord découvert vous ne m’offriez pas la place pour commenter les autres sujets d’actu. Puis j’ai constaté que C L’hebdo s’est rapidement éloignée de l’émission d’actualité pour devenir une émission médias, dans laquelle je n’ai absolument rien à faire. Enfin, j’ai constaté lors de la troisième émission que vous aviez coupé mon interview à 6 minutes. L’épisode Geoffroy Lejeune n’a fait que clôturer tout cela.

Contrat non respecté. Bye bye. "

"Allez, sans rancune, je sais que le monde des médias est bizarre, et j’ai toujours autant d’affection pour toi.

Bisous.", a-t-il conclu.



