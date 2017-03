La soirée d'ouverture de la Foire du Trône au profit de l'Association Petits Princes aura lieu le vendredi 31 mars prochain

14:01

Le vendredi 31 mars prochain, de 18h30 à 23h00, la soirée d'ouverture de la Foire du Trône aura lieu sur la pelouse de Reuilly, dans le 12ème arrondissement de Paris.

Pour la quatrième fois, les forains de la plus grande fête foraine d'Europe se mobilisent pour l'Association Petits Princes , qui fête cette année ses 30 ans.

Afin d'aider l'organisation à réaliser toujours plus de rêves d'enfants et d'adolescents gravement malades, l'intégralité de la recette de cette soirée d'inauguration sera offerte à l'association.

Pour 25 € par adulte et 15 € par enfant, le public pourra avoir accès 50 manèges et attractions et passer un moment festif et gourmand, pour la bonne cause.

Créée en 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves d’enfants et adolescents malades atteints de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques.

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

