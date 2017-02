W9: La co-animatrice de Bertrand Chameroy dans OFNI, Adèle Galloy, annonce son départ immédiat de l'émission

13:01

Alors que l'émission de Bertrand Chameroy a du mal à s'imposer sur W9 depuis son lancement, malgré les nombreuses formules proposées, c'est un énième changement qui sera fait dans les prochains numéros.

Adèle Galloy, chroniqueuse et co-animatrice dans "OFNI, l'info retournée", vient d'annoncer son départ.

"Arès avoir appris à lancer des serpentins, à imiter Carla Bruni, à porter des talons de 12 cm sans tomber, je quitte OFNI pour de nouvelles expériences dans le monde télévisuel", confie-t-elle sur Twitter.

Et d'ajouter:

"Ces six mois ont été une folle aventure, MERCI à Bertrand et à toute l'équipe et plein de belles choses pour la suite".

"Quant à vous tous, je vous dis à très vite ... Hâte de vous retrouver", a conclu la jeune femme.

On ne connait pas dans l'immédiat les raisons qui ont poussé la jeune femme a quitter l'émission au milieu de la saison.

