Oscars: Furieuse, l'actrice américaine Meryl Streep exige des excuses du couturier Karl Lagerfeld

Meryl Streep a exigé des excuses de Karl Lagerfeld, qu'elle a accusé de "mentir" au sujet d'une robe du couturier que l'actrice aurait renoncé à porter aux Oscars dimanche soir.

WWD affirme avoir reçu depuis un communiqué du couturier, qui est revenu sur ses propos et a qualifié l'incident de malheureux malentendu.

"Chanel avait engagé des discussions avec la styliste de Madame Streep, suite à sa demande, afin de lui créer une robe pour les Oscars", explique le couturier dans le communiqué.

Et d'ajouer: "A la suite d'une conversation informelle, j'ai compris que la raison pour laquelle Madame Streep avait choisi un autre couturier serait liée à une rémunération, ce qui a été démenti par ses équipes. Ce sont ces propos qui ont été relayées par le journal WWD. Je regrette cette polémique et souhaite le meilleur à Madame Streep pour sa 20e nomination aux Oscars".

Mais de son côté, Meryl Streep ne démord pas et a l'accusé de mensonge.

"Karl Lagerfeld, un célèbre couturier, m'a diffamée, ainsi que mon styliste et l'illustre couturier dont j'ai choisi de porter la robe, dans une publication importante du secteur", a-t-elle écrit à son tour dans un communiqué.

Et de poursuivre: "Cette publication a imprimé cette diffamation, sans vérifier. Par conséquent l'histoire a été reprise partout et continue, partout, à assombrir mon apparition aux Oscars" et à "éclipser (...) aux yeux des médias, de mes collègues et du public" sa 20e nomination à ces récompenses du cinéma, un record".

"Je ne prends pas ça à la légère, et le communiqué général de M. Lagerfeld où il regrette une +controverve+ n'est pas une excuse. Il a menti, ils ont publié son mensonge, et j'attends toujours", a-t-elle conclu.



