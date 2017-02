Regardez en vidéo le moment où iTélé a définitivement laissé sa place, ce matin à 5h58, à la nouvelle chaîne info: CNews

07:38

Nouvel habillage, nouvelle grille et nouvelle équipe, adieu iTélé et bonjour CNews.

L'heure du renouveau a sonné à 5h58 très précisément ce matin pour la chaîne info du Groupe Canal Plus qui a décidé de laisser derrière des années de déficit, des années d'audiences moyenne et une ancienne équipe qui avait fait des jours de grèves plombant un peu plus encore une chaîne déjà en difficulté.

Alors à quoi ressemble cNews ?

Alors à quoi ressemble cNews ?

Regardez en vidéo le moment où iTélé a basculé vers CNews