L'énorme cafouillage de cette nuit aux Oscars avec une erreur incroyable sur l'attribution du meilleur film - Regardez

07:49

C'est sans doute la plus grosse bourde de l'histoire des Oscars qui s'est produite cette nuit en direct aux USA.

"Moonlight" a été déclaré meilleur film lors de la cérémonie de remise des Oscars à Hollywood dimanche, après quelques minutes de confusion.

"La La Land", oscarisé six fois au cours de la soirée, avait initialement été annoncé vainqueur, par erreur, par Warren Beatty. L'équipe de la comédie musicale "La La Land", nommée dans 14 catégories et primée 6 fois, était déjà sur scène pour formuler ses remerciements, quand l'erreur a été rectifiée. A la surprise générale, c'est alors le film "Moonlight" qui a été annoncé oscarisé meilleur film.

La confusion a été retransmise en direct à la télévision, dans pas moins de 225 pays, devant des centaines de millions de téléspectateurs. "Moonlight" est un drame intimiste sur un jeune garçon noir éduqué dans un quartier difficile par une mère toxicomane.

Le film était nommé dans 8 catégories, et concourrait pour la statuette du meilleur film avec "Premier contact", "Fences", "Tu ne tueras point", "Comancheria", "Les figures de l'ombre", "La La Land", "Lion" et "Manchester by the sea".

