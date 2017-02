Voici le palmarès complet des Oscars qui se sont déroulés cette nuit... sans Isabelle Huppert ! (Vidéo)

07:11

"Moonlight" a été déclaré meilleur film lors de la cérémonie de remise des Oscars à Hollywood dimanche, après quelques minutes de confusion.

"La La Land", oscarisé six fois au cours de la soirée, avait initialement été annoncé vainqueur, par erreur, par Warren Beatty. L'équipe de la comédie musicale "La La Land", nommée dans 14 catégories et primée 6 fois, était déjà sur scène pour formuler ses remerciements, quand l'erreur a été rectifiée.

A la surprise générale, c'est alors le film "Moonlight" qui a été annoncé oscarisé meilleur film.

La confusion a été retransmise en direct à la télévision, dans pas moins de 225 pays, devant des centaines de millions de téléspectateurs. "Moonlight" est un drame intimiste sur un jeune garçon noir éduqué dans un quartier difficile par une mère toxicomane.

Casey Affleck: Oscar du meilleur acteur pour "Manchester by the Sea"

L'acteur américain Casey Affleck a remporté dimanche son premier Oscar pour son interprétation d'un homme brisé par son passé dans "Manchester by the Sea".

Casey Affleck, qui sort ainsi de l'ombre de son frère Ben, était en lice contre Andrew Garfield ( "Tu ne tueras point"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") et Denzel Washington ("Fences").

Emma Stone éclipse Isabelle Huppert en remportant l'Oscar de la meilleure actrice

La pétillante Emma Stone, 28 ans, a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle principal dans la comédie musicale "La La Land", dimanche à Hollywood.

Elle a éclipsé la Française Isabelle Huppert, nommée pour son rôle dans la coproduction belge "Elle", déja récompensée à de multiples reprises.

Damien Chazelle, plus jeune réalisateur à remporter un Oscar pour sa comédie "La La Land"

A 32 ans, Damien Chazelle a été récompensé de l'Oscar du meilleur réalisateur pour sa comédie "La La Land" dimanche à Hollywood lors de la prestigieuse cérémonie célébrant le cinéma américain.

Son film est nommé dans pas moins de 14 catégories et a déjà été primé 7 fois, un record, aux Golden Globes en janvier.

La comédie était en compétition avec "Premier contact" de Denis Villeneuve, "Tu ne tueras pas" de Mel Gibson, "Manchester by the sea" de Kenneth Lonergan et "Moonlight" de Barry Jenkins.

Oscar du meilleur documentaire pour le documentaire "Les Casques blancs

Justin Hurwitz, compositeur de "La La Land", rafle deux Oscars

"Zootopie" oscar du meilleur film d'animation

"O.J.: Made in America": Oscar du meilleur documentaire

Viola Davis Oscar du meilleur second rôle féminin pour "Fences"

Mahershala Ali meilleur second rôle pour "Moonlight"

.



France info par morandini