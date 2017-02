Après une éclipse de dix-neuf mois, le magazine homosexuel TÊTU revient mardi dans les kiosques

16:33

Après une éclipse de dix-neuf mois et l'arrivée de nouveaux dirigeants, le magazine homosexuel TÊTU revient mardi dans les kiosques, en formule bimestrielle.

Magazine de référence de la communauté homosexuelle française, créé en 1995 par des militants anti-sida avec le soutien du mécène Pierre Bergé, TÊTU, chroniquement déficitaire, avait été mis en liquidation judiciaire après 20 ans d'existence.

Alors mensuel, il avait cessé de paraître en juillet 2015, après son 212e numéro.

"Cette décision était inévitable compte tenu de l'absence de toute offre de reprise du titre, et de l'aggravation des difficultés financières", avait indiqué Jean-Jacques Augier, alors propriétaire du magazine.

Depuis 2010, TÊTU avait vu sa diffusion baisser de 12,5%, à 28.275 exemplaires en raison d'une désaffection de son lectorat gay, parti vers des magazines généralistes.

Pendant de nombreuses années, Pierre Bergé avait épongé des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros, avant de le revendre pour 1 euro symbolique à Jean-Jacques Augier, un proche de François Hollande.

En 2014, les pertes avaient encore atteint 1,1 million d'euros pour un chiffre d'affaires de 2,8 millions.

En novembre 2015, les actifs du titre gay ont été repris pour 102.000 euros par la start-up française Idyls, déjà en charge de So Têtu, une application de rencontres et de sorties.

Le repreneur a aussitôt relancé le site TÊTU.com dédié à l'information LGBT (Lesbiennes, gays, bi et trans). Selon Idyls, cette relance en ligne est, un an après, un succès avec plus de 500.000 visiteurs chaque mois.

"Dans un premier temps, on a souhaité rallumer la lumière par le digital. L

es résultats sont très encourageants, ce qui nous permet aujourd'hui de relancer enfin le magazine en print grâce à une levée de fonds de 300.000 euros auprès de plusieurs investisseurs privés dont le fonds d'investissement TreeTop", a indiqué à l'AFP Julien Maquaire, dirigeant de Idlys Media et directeur de la publication du site et du print.

"Nous en profitons pour repositionner complètement le magazine, tout en s'inspirant de l'héritage, mais avec une nouvelle ligne sociétale basée sur des dossiers et de longues enquêtes", a-t-il ajouté.

Proposant 140 pages dont 110 rédactionnelles, le 213e numéro de TÊTU, diffusé à 55.000 exemplaires, a été réalisé par les quatre journalistes de TÊTU.com renforcés par 7 pigistes, rédacteurs et photographes.

