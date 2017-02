Un pickup a foncé dans la foule cette nuit à la Nouvelle Orléans pendant une parade: 28 blessés dont plusieurs graves

Vingt-huit personnes ont été blessées cette nuit quand un véhicule a foncé dans la foule regardant un défilé du Mardi gras à La Nouvelle-Orléans

La police locale dit avoir arrêté un suspect, le chef de police Michael Harrison soupçonne qu'il était en état d'ébriété.

La thèse terroriste n'est pas évoquée par les policiers.

Michael Harrison a indiqué que 28 personnes ont été hospitalisées après l'accident et sept ont refusé de se rendre à l'hôpital.

Une porte-parole policière, Ambria Washington, a déclaré que « les premières informations indiquent qu'il y a une dizaine de personnes dont l'état est critique ».

Elle a ajouté que ce nombre pourrait augmenter alors que l'enquête continue.

Un témoin affirme qu'un camion de couleur argentée l'avait presque heurtée alors qu'elle marchait dans une intersection.

Une témoin, Kourtney McKinnis, a raconté que le chauffeur semblait ne pas se rendre compte de ce qui venait de se passer.

.

Premières images sur place

.



Un pickup a foncé dans la foule cette nuit à la... par morandini

.

Paramedics at scene of Endymion crash said bystanders rushed to help. Photos from scene: https://t.co/EJzjg9ulBb pic.twitter.com/FGsJ4aThXM

Man arrested at the scene where truck crashed into Endymion parade crowd, injuring 21. What we know so far: https://t.co/7oEliMvyUh pic.twitter.com/yFz4etoT0Q