Regardez Donald Trump parler de son "ami qui aimait Paris" mais qui n'ose plus y venir car "Paris n'est plus Paris" !

«Paris n'est plus Paris»: le président américain Donald Trump a cité «un ami» qui ne met plus les pieds dans la capitale française, pour défendre sa politique migratoire en prenant la France, la Suède et l'Europe en général comme contre-exemples. «La sécurité nationale commence par la sécurité aux frontières.

Les terroristes étrangers ne pourront pas frapper l'Amérique s'ils ne peuvent entrer dans notre pays», a lancé Donald Trump lors de la grande conférence annuelle des conservateurs.

«Regardez ce qui se passe en Europe! Regardez ce qui passe en Europe!», a-t-il martelé, défendant une nouvelle fois ses propos controversés sur la Suède liant l'immigration à une présumée poussée de violence.

«J'adore la Suède mais les gens là-bas comprennent que j'ai raison».

