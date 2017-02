La manifestation contre la venue de Marine Le Pen dégénère à Nantes: Affrontements avec les forces de l'ordre et dégradations

17:41

Plusieurs partis politiques, syndicats et associations d’extrême-gauche et antifascistes ont organisé aujourd'hui une manifestation contre la venue de Marine Le Pen.

La présidente du Front National tient un meeting dimanche au Zénith de Nantes.

"Nous sommes là pour dire à Marine Le Pen qu'elle n'est pas bienvenue du tout dans l'Ouest et Nantes en particulier. On est une terre de solidarité et de progrès social, d'histoire ouvrière, et on ne veut pas se faire voler par des gens qui mentent aux salariés", a déclaré Anthony Lemaire de la CGT 44.

D'après Ouest France, 1500 à 2000 personnes ont pris part à cette manifestation sous haute surveillance policière.

Les autorités redoutaient des débordements.

Des manifestants ont lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes.

[ #manifestation ] jets de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre - 1 gendarme blessé -Manifestants au niveau du miroir d'eau à #Nantes - pic.twitter.com/k0ZTE1Wj47 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 25 février 2017

Les manifestants lancent des feux d'artifice et des cocktails Molotov sur la #Police . #Nantes #Manifestation pic.twitter.com/KQRjWX6XYz — Karl SIMLER ن (@SimlerK) 25 février 2017

DIRECT #Nantes Violences en cours dans la manifestation anti Marine Le Pen. Un policier légèrement blessé. (RTFrance) pic.twitter.com/FQr7yad1Qn — info360 (@info360fr) 25 février 2017



Vive tension entre Najat Vallaud-Belkacem et... par morandini