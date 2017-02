Le jeune photographe provocateur chinois Ren Hang connu pour ses photos de nus s'est suicidé à l'âge de 29 ans

17:00

Le jeune photographe provocateur Ren Hang, connu pour ses photos de nus, est mort à l'âge de 29 ans, a confirmé ce samedi sa galerie, Blindspot à Hong Kong.

Né en 1987 à Changchun dans la province du Jilin, dans le nord-est, ce photographe autodidacte installé à Pékin avait gagné une renommée internationale alors qu'il était censuré dans son pays, où le parti communiste au pouvoir interdit tout ce qu'il qualifie de "pornographique". Il se serait suicidé, selon des médias locaux.

Ren Hang luttait de longue date contre la dépression, un combat dont il tenait la chronique en ligne sur son site, en prose et en poésie. "Chaque année, je forme le même voeu: mourir plus tôt", disait-il dans l'un de ses derniers posts sur le populaire site chinois de microblog Weibo, publié le mois dernier à la veille du Nouvel an chinois.

"Depuis tant d'années, j'ai essayé de me soigner, partageant mon moi entre les rôles de médecin et de malade", écrivait-il sur son site web l'été dernier.

"Si la vie est un abîme sans fond, lorsque je sauterai, la chute sans fin sera aussi une manière de voler".