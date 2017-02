Air France: La CGT appelle à la grève pour le mardi 7 mars afin de dénoncer la hausse de la rémunération des dirigeants

13:41

"Les salariés d’Air France dans de nombreux secteurs de l’entreprise sont scandalisés par l’annonce de l’augmentation de 67 % de la rémunération des 14 hauts-dirigeants d’Air France", affirme l a CGT dans un communiqué publié sur Twitter.

Le syndicat écrit que ces dirigeants "se sont partagés une enveloppe de 5 millions d’euros, soit 357 143 euros chacun"

Faisant valoir que les employés du groupe "n’ont cessé de faire des efforts depuis le premier plan de départs volontaires (salaires bloqués, congés amputés, nouvelle grille d’emplois …)" et "n’en peuvent plus de constater que les directions changent mais pas la politique de division au sein de l’entreprise", la CGT appelle l'ensemble des salariés d'Air France à la grève le 7 mars. Des négociations salariales doivent en effet se dérouler les 7 et 10 mars prochains.



