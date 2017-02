Robert De Niro au sujet de Donald Trump : "C'est terrifiant et dramatique qu'une téléréalité permette de devenir président"

14:35

Dans une interview accordée au magazine Closer, Robert De Niro réaffirme son animosité à l'égard du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump.

"Je continue à dire que Donald Trump a été élu après avoir dit des choses monstrueuses. Les propos de Trump ont fait du mal à beaucoup de gens et ce n'est absolument pas approprié de la part de quelqu'un qui aspire à devenir président des Etats-Unis. C'est vraiment scandaleux", a-t-il déclaré.

Pour la star, les réseaux sociaux et l'émission de télé réalité qu'il produisait et animait sont à l'origine de son succès et de son élection. "Pendant plusieurs années, il participait à l'émission The Apprentice, qui était un succès. Je suis persuadé que c'est ce qui lui a permis de devenir vraiment une célébrité dans toute l'Amérique", a-t-il confié.

Et de conclure: "C'est terrifiant et dramatique qu'un programme de téléréalité puisse permettre à un individu de devenir président des Etats-Unis!". Un avis que de nombreuses stars d'Hollywood partagent.



Robert De Niro ne mettra pas son poing dans la... par morandini