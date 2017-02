15:01

La commission de la Culture, de l'Education et de la Communication du Sénat a créé une mission d'information sur l'avenir des médias , a-t-elle annoncé dans un communiqué.

"Les mutations économiques et technologiques qui affectent le secteur nous invitent à engager une réflexion sur l'avenir de l'information et, en son coeur, de ses métiers et de ses missions", a souligné la présidente de la commission, Catherine Morin-Desailly (UDI-UC), à l'origine de cette initiative.

"Les récents débats qui ont ponctuellement mobilisé le législateur sur les questions de déontologie et d'indépendance des médias, sur la liberté d'expression au regard des grands principes de la loi fondatrice de 1881 montrent l'urgence qu'il y a à approfondir le sujet pour assurer l'avenir d'un secteur d'activité indispensable au fonctionnement de la démocratie", a-t-elle ajouté.

La mission sera présidée par Mme Morin-Desailly elle-même et ses deux rapporteurs seront les rapporteurs de la commission pour l'audiovisuel, Jean-Pierre Leleux (Les Républicains), et la presse, Patrick Abate (Communiste, républicain et citoyen). Constituée de membres de tous les groupes politiques, elle devrait rendre ses conclusions cet été.



