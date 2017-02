Voici le montant des contrats des 5 plus gros animateurs-producteurs de France: Hanouna, Nagui, Barthès, Arthur, Drucker...

18:07

Soyons précis et ne mélangeons pas tout !

Les sommes qui suivent sont celles du ou des contrats passés entre les animateurs producteurs et les chaînes de télé et non pas l'argent gagné par les animateurs.

La différence est de taille, car une émission coûte cher à produire, et les chaînes donnent ces sommes pour obtenir un programme "clefs en main' qu'elles n'ont plus qu'à diffuser.

L'argent vraiment gagné par le producteur est ce que l'on appelle "la marge" et elle évolue en moyenne entre 15 et 30% de ces sommes pour les producteurs.

Sur une émission vendue en prime 500.000 euros à une chaîne de télé, le bénéfice est donc d'environ 100.000 euros.

Le magazine Capital publie ce mois-ci les plus gros chiffres d'affaires des animateurs producteurs en 2016.

.

Cyril Hanouna (H20) : 50 millions d'euros

Nagui (Air Productions) : 32 millions d'euros

Yann Barthès (Bangumi) : 27 millions d'euros

Arthur (Satisfaction) : 14 millions d'euros

Michel Drucker (DMD) : 9 millions d'euros

.

A noter que tous les animateurs ne sont pas actionnaires à 100% de leur société de production.

Par exemple Yann Barthes ne détient que 45% de sa société Bangumi.

.



Cyril Hanouna reçoit Benjamin qui a la phobie... par morandini