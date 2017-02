Découvrez "Keeping up with the Kattarshians", une nouvelle télé-réalité avec... des chats! - Regardez

16:31

Actuellement, une émission de télé-réalité plutôt surprenante est diffusée sur Youtube.

Dans celle-ci, intitulée " Keeping up with the Kattarshians " - en référence à "L'incroyable famille Kardashian " -, pas de candidats mais... des chats.

Des GoPros filment 24h/24 quatre chats dans une grande maison de poupée. Les internautes peuvent ainsi les voir s'amuser, manger ou encore dormir.

Le site Direct Matin rapporte que l'expérience n’excédera pas quatre semaines.

Quotidiennement, le direct sur YouTube est interrompu entre deux et trois fois afin de nettoyer leur grande maison de poupée.

L'objectif de cette opération est de proposer les chats à l'adoption. Ça sera chose faite pour les quatre chats actuellement filmés : ils ont trouvé des familles d'adoption.

En début d'année, Jeanmarcmorandini.com vous informait que TF1 prépare un docu-réalité qui va observer les chats en l'absence de leurs maîtres.

