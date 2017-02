Valérie Pécresse à Jean-Luc Mélenchon: "J'ai failli me faire casser la gueule deux ou trois fois par vos amis" - Regardez

10:46

Hier soir, dans "L'Émission politique" sur France 2 , Valérie Pécresse est venue débattre avec Jean-Luc Mélenchon.

Parmi les sujets abordés, la violence dans le débat politique, et ils ont notamment évoqué les débordements durant les manifestations de soutien à Théo.

Jean-Luc Mélenchon a assuré; "Je ne crois pas à la violence en politique, je la condamne."

Valérie Pécresse a profité de cette déclaration pour lâcher: "Je le transmettrai à tous vos amis qui, quand je défendais la loi autonomie des universités, venaient essayer de nous caillasser et de nous envoyer des jeunes avec des battes de baseball" .

Et d'ajouter: "Parce que j'ai failli me faire casser la gueule deux ou trois fois, quand même, par des manifestants anti-autonomie."

Jean-Luc Mélenchon a alors répondu : "Je crains que vous vous soyez fait peur toute seule. C'est très dommage, madame.".

"Oh non (...) Mon officier de sécurité avait beaucoup plus peur que moi", a répondu la présidente de la région Ile-de-France.

"Ca m'étonnerait, ce sont des policiers très courageux", a rétorqué Jean-Luc Mélenchon.





Valérie Pécresse s'en prend à Jean-Luc... par morandini