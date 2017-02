Justice : Le bras de fer continue donc entre Johnny Depp et la société TMG qui gérait ses finances

13:00

Comme vous l'indiquait il y a quelques semaines jeanmarmorandini.com , Johnny Depp était accusé par la société qui gérait ses finances (TMG) de devoir de l'argent. Cette dernière avait déposée une plainte déposée devant les tribunaux.

Le comédien l'avait également fait de son côté le 13 janvier contre TMG, à qui il réclamait 25 millions de dollars pour avoir mal géré ses finances, engageant des prêts sans son accord et le conduisant au bord de la ruine.

Le bras de fer continue donc entre les deux parties devant le tribunal de Los Angeles.

L'acteur a décidé de contre attaquer. Il dément toutes les allégations de la société comme le rapporte TMZ qui publie des documents dans lesquels on apprend que TMG aurait coûté plus de 6 millions de dollars à Johnny Depp en amendes et pénalités d’impôts, cumulés entre 2000 et 2015.

La nouvelle équipe de management de la star mondiale a même relevé les « négligences et la mauvaise gestion » de ses finances par cette dernière.

Le juge doit statuer sur cet imbroglio financier.



Très ému, Johnny Depp évoque son divorce lors... par morandini