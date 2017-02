France 2 annonce que la prochaine fête de la musique se déroulera une nouvelle fois à Toulouse et sera produite en interne

18:57

France 2 vient de donner des précisions sur la prochaine Fête de la musique dans un communiqué:

"Fort du succès de ces dernières années, France 2 proposera à nouveau en juin prochain à ses téléspectateurs de vivre en direct et en public la Fête de la Musique avec de nombreux artistes.

Cette année encore, c’est la ville de Toulouse, partenaire de ce spectacle musical unique et festif qui accueillera cette manifestation."

La chaîne précise également que ni Nagui, ni Daniela Lumbroso, comme cela a pu être le cas les années précédentes ne produiront ce programme, mais l'ensemble sera réalisé en interne:

"La Fête de la Musique" sera produite par MFP avec la participation de France 2. Producteur Philippe Vilamitjana"

MFP, est la filiale de production de France Télévisions, et s'occupe de la production déléguée de programmes de flux, de fiction et de documentaires (Ce Soir Ou Jamais, Téléthon, Le Monde de Jamy, Alex Hugo, The Collection …)

A noter que la chaîne n'a pas encore donné les noms des présentateurs de cet évènement.

