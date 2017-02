Audiences TNT: Seulement 500.000 téléspectateurs d'écart entre le film de France 3 et celui de TMC

TMC misait sur un film. "Mission Impossible 2" a attiré 1.209.000 téléspectateurs, soit 5,5 % de parts de marché.

La chaîne est à seulement 500.000 téléspectateurs d'écart du film de France 3 (1,7 million et 7,3 %).

Un match de football était proposé par W9 . La rencontre Lyon/Alkmaar a convaincu 955.000 personnes, soit 4,1 % de parts de marché.

Arte programmait une série. "Meurtre au pied du volcan" a réuni 949.000 téléspectateurs et 3,9 % de parts de marché.

NT1 diffusait "Garfield, le film". Le film a convaincu 921.000 téléspectateurs et 3,8 % de parts de marché.

"La folle histoire de Florence Foresti" était diffusé C8 . Le documentaire a attiré 707.000 téléspectateurs, soit 3,1 % de parts de marché.

France 4 misait sur un documentaire. "Une saison dans la savane" a convaincu 498.000 personnes et 2,1 % du public.

HD1 pariait sur un film. "40 ans, mode d'emploi" a attiré 496.000 téléspectateurs, et 2,2 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Trains : deux siècles d'innovation" a séduit 485.000 téléspectateurs et 1,9 % du public.

NRJ12 diffusait un film. "Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires)" a captivé 395.000 téléspectateurs, soit 1,7 % de parts de marché.

Chérie 25 diffusait "All is lost". Le film a convaincu 383.000 téléspectateurs et 1,6 % de parts de marché.

France O pariait sur une série. Les deux épisodes de "Famille d'accueil" ont captivé 344.000 personnes et 1,5 % du public.

Gulli misait sur un film. "Ecole paternelle" a captivé 341.000 téléspectateurs pour 1,4 % du public.

France 5 proposait un magazine. "La grande librairie" a séduit 329.000 téléspectateurs pour 1,3 % du public.

6Ter misait sur un magazine. "Départ immédiat" a séduit 304.000 téléspectateurs, et 1,3 % du public.

Numéro 23 pariait sur un documentaire. "Les énigmes de l'Histoire" a convaincu 299.000 personnes, et 1,3 % du public.