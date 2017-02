Un homme tué par balles en pleine journée près du port de L'Estaque à Marseille

13:22

Un homme d'une cinquantaine d'années à été tué par balles, ce midi dans une rue de l'Estaque, au nord de Marseille, a-t-on appris de source policière.

«Plusieurs individus à moto ou en scooter» ont pris la fuite après avoir tiré «plusieurs coups de feu» sur la victime, a précisé une source au site de La Provence.

« Deux individus sont arrivés à scooter ou à moto, se sont arrêtés à hauteur de la victime et ont tiré. On ne connaît pas encore l’arme utilisée », raconte une source policière. Les deux personnes ont pris la fuite et sont activement recherchées.



