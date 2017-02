Michel Cymes va enfiler le costume d'acteur sur France 3 et décroche un rôle principal dans "Meurtres à ..."

10:30

Michel Cymès va bientôt s'essayer à un nouvel exercice, celui de la comédie!

Selon les informations de RTL , le célèbre docteur tiendra bientôt un rôle principal sur France 3.

Au micro d'Isabelle Morini-Bosc, il explique: "Après avoir parlé à beaucoup de gens, après avoir reçu beaucoup de propositions, je vais finalement tourner, je pense à "Meurtres à…" à la rentrée, c'est un des rôles principaux."

Et d'ajouter: "Très franchement, je ne veux pas du tout qu'on se dise : "ça y est, il se prend pour un comédien. Pas du tout. Je le répète tout le temps. Je veux juste m'amuser et dans la vie, quand on se lance un petit défi dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est toujours assez excitant. J'ai envie de me lancer un défi qui est de voir si je suis capable de jouer, quoi, c'est tout."

Avant de poursuivre: "Toujours, médecin. Je le répète souvent aussi, j'ai des patients deux fois par semaine à l'hôpital, s'ils me voient dans un rôle de médecin dans une fiction et que je leur annonce une maladie grave le lendemain, ils vont encore me voir comme médecin."

"Si je joue un truand, c'est un peu compliqué quand même !", a-t-il ironisé.



