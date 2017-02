La presse s'amuse à ressortir citations et vidéos de François Bayrou dézinguant Emmanuel Macron - Regardez

09:50

En annonçant, hier en fin d'après-midi son ralliement à Emmanuel Macron, François Bayrou a surpris tout le monde, certain parlant même de "trahison". Il faut dire qu'avant de rejoindre le leader d'En Marche! dans la course à la présidentielle, le président du Modem a fréquemment affiché ses divergences d'opinions et sa défiance.

Dans la vidéo ci-dessous par exemple, qui date seulement du mois de septembre, il expliqué à quel point il n'aimait pas Emmanuel Macron...

Ce même mois de septembre, Bayrou affirmait:

«Macron est le principal responsable de la politique économique suivie par Hollande. Pour quel résultat ?» (France Info 11 septembre 2016 «Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Son projet de société est proche de celui défendu par Nicolas Sarkozy en 2007».

Je ne suis pas pour que le pouvoir de l’argent prenne le pas sur la politique. #Macron #BourdinDirect @BFMTV @RMCinfo https://t.co/DittqSBegJ — François Bayrou (@bayrou) 7 septembre 2016



