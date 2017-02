L'ancienne nageuse olympique Laure Manaudou sera la première femme à participer à l'émission d'M6 "A l'état sauvage"

12:00

Laure Manaudou a relevé le défi proposé par M6 : elle a suivi l'explorateur Mike Horn dans un trek de 5 jours au Botswana pour la troisième édition du docu-réalité " A l'état sauvage ", a expliqué l'ancienne nageuse olympique.

Après deux opus aux côtés de Michaël Youn et Matt Pokora, Mike Horn est parti pour une nouvelle aventure en compagnie de Laure Manaudou en septembre 2016, cette fois-ci dans la bande de Caprivi, située entre la Zambie, l'Angola, la Namibie et le Botswana.

Leur objectif : parcourir 130km en 5 jours, sous une température de plus de 40 degrés.

"C'est la première fois que j'emmène une fille dans ce genre d'aventure. Je suis épatée par elle", explique Mike Horn dans le film projeté mercredi en conférence de presse et dont la date de diffusion n'est pas encore connue.

Laure Manaudou et Mike Horn ont passé deux jours et demi à descendre le fleuve Kwando en pirogue. Les jours restants ont été consacrés à la traversée très physique de la savane, entre admiration pour les animaux sauvages et chasse à l'antilope pour survivre. En 1h30 d'émission, la jeune femme se retrouve nez-à-nez avec un éléphanteau, terrifiée lorsque la pirogue coule à quelques mètres d'un troupeau d'hippopotames, animaux parmi les plus meurtriers d'Afrique, ou encore révulsée par le goût du poisson-chat qu'elle vient de pêcher.

Interrogée sur ces conditions difficiles, la triple médaillée olympique a plaisanté, ravie de son expérience: "Ce n'est pas comme pour une actrice. Moi, les gens ne sont pas habitués à me voir maquillée, puisqu'ils me connaissent plutôt avec un bonnet sur la tête!" "Je ne pense pas que le fait d'être une femme ait changé beaucoup de choses", a répondu Laure Manaudou, 30 ans, lors de la conférence de presse.

"Une femme peut être aussi forte psychologiquement qu'un homme." "Tourner une telle émission avec une femme, ça aurait pu être compliqué", a remarqué de son côté Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission.

"Avec certaines femmes, il peut y avoir une certaine coquetterie qui gênerait le tournage.

Mais pas avec Laure." Lors des deux premières éditions, Michaël Youn et Matt Pokora avaient découvert l'un la Namibie, l'autre le Sri Lanka aux côtés du baroudeur. Les deux docus-réalité diffusés en prime time avaient cumulé entre 3 et 4 millions de spectateurs chacun, un bon score pour M6.



