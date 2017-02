L'incroyable surprise de Robbie Williams à une fan qui a du mal à réaliser ce qui lui arrive ! - Regardez

16:01

Danielle Howting est une fan inconditionnelle de l'ex chanteur des Take That depuis des années et elle a même rencontré son compagnon lors d'un concert Robbie il y a dix ans.

Alors qu'elle croyait passer une soirée au cinéma avec ce dernier et réservée aux fans du chanteur, elle a découvert des images de l'artiste en compagnie de sa mère, de son amoureux et de sa fille dans sa maison.

Puis, elle n'a pu retenir ses larmes pour le clou du spectacle quand Robbie Williams a débarqué dans la salle en chantant le titre «Love My Life», avec sa fille Grace.

«Cela a été l'un des jours les plus fous, mais les plus étonnantes de ma vie!" a déclaré Danielle à la presse.

.

Regardez

.



Robbie Williams fait une belle surprise à une... par morandini