Lindsay Lohan veut lancer une émission où elle prendra le contrôle des comptes Twitter, Facebook et Instagram d'internautes

18:00

Lors de l'émission The View, l'actrice de 30 ans a expliqué le concept de l'émission qu'elle produira avec son partenaire d'affaires et gestionnaire Scott Carlsen. Lindsay Lohan veut lancer une émission où elle prendra le contrôle des comptes Twitter, Facebook et Instagram de certains internautes pendant 24 heures.

Dans ce nouveau programme, intitulé «Nerd», elle lancera des défis en rapport avec les habitudes de "ses victimes."

A chaque challenge réussi, les piratés gagneront une somme qui sera reversée à des associations caritatives.

L'actrice n'en n'a pas révélé plus mais selon HelloGiggles , l'émission est censé être un mélange entre Nerve (le film 2016 avec Emma Roberts et Dave Franco) et MTV PUNK'D (la série avec Ashton Kutcher).

Lindsay Lohan veut lancer une émission où elle... par morandini