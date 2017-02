Les femmes et les minorités émergent timidement à Hollywood selon une étude américaine

16:00

Les femmes et les minorités ethniques s'en sortent mieux à Hollywood et font bonne figure cette année aux Oscars, mais restent largement sous-représentées dans l'ensemble, constate une étude américaine.

Dans l'édition 2017 de leur rapport sur la diversité à Hollywood, les chercheurs de l'université californienne UCLA ont passé en revue les 200 films qui ont généré le plus de revenus en 2015 ainsi que les 1.206 émissions de télévision qui ont été diffusées sur la saison 2014-15.

"Depuis le dernier rapport, la bonne nouvelle est que les minorités et les femmes ont accompli des progrès, particulièrement dans la télévision, qui connaît actuellement ce qu'on pourrait qualifier d'+âge d'or+", affirme le centre d'études afro-américaines Ralph J. Bunche. "La mauvaise nouvelle est que malgré ces progrès, les minorités et les femmes restent sous-représentées dans toutes les mesures à la télévision", nuance-t-il.

"Les hommes blancs dominent toujours et les femmes et les personnes de couleur ont du mal à obtenir les opportunités pour réussir", déplore Darnell Hunt, principal auteur du rapport et directeur du Bunche Center.



